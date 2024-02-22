Video Haber CHP'de “Taşımalı” miting! Mansur Yavaş’tan yeni skandal | Video
CHP'de “Taşımalı” miting! Mansur Yavaş’tan yeni skandal | Video

CHP'de “Taşımalı” miting! Mansur Yavaş’tan yeni skandal | Video

22.02.2024 | 10:35

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda skandal görüntüler ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini taşıttırdığı görüntüler tepki çekti.

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