Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması | Video 27.03.2023 | 13:06 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalar yaptı. Erbaş, "Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. Din İşleri Yüksek kurulumuzun aldığı kararda zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için de verebilirler." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de canlı yayınlanan "Sahur Vakti" programına katıldı. Başkan Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deprem gibi olağanüstü durumlarda Ramazandan öncede fitrelerin verilebileceğine ilişkin aldığı kararı hatırlatarak, depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini söyledi.



"ZEKATLAR KALICI KONUTLAR İÇİN DE VERİLEBİLİR"

Din İşleri Yüksek Kurulunun zekat konusunda da yeni açıklamaları olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Müslümanlar zekatlarını genelde Ramazandan Ramazana verirler, bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular oldu; 'Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?' Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararda zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için de verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor."



ZEKAT ALABİLECEK DURUMDA OLMASI UYARISINI YAPTI

Başkan Erbaş, vatandaşların zekatlarını AFAD'ın zekat hesabına depremzedeler için yapılacak olan kalıcı konutlar için verebileceklerini, ancak bunun şartı olduğunu ifade ederek, "Konutlar yapıldığında verilecek olan kişilerin zekat alabilecek durumda olması gerekiyor. Yani afetzede olmuş olabilir ama başka gelirleri vardır, birikimleri vardır bu konuda çok dikkat etmek lazım. Bunun detaylarını tabii ki AFAD çalışacak, ona göre sistemini kuracak." diye konuştu.

FİTREDE YUKARI DOĞRU SINIR YOK

Diyanetin fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Başkan Erbaş, bu durumun zekat içinde geçerli olduğunu belirtti.

İLK HAC KAFİLESİ 30 MAYIS'TA

Başkan Erbaş, hac kuralarına kayıtlı 2 milyon 500 bin hacı adayının olduğuna dikkati çekerek,"En eski yazılanlar yeni yazılanlara göre katlanarak daha fazla kurada çıkma ihtimali elde etmiş oluyor. İnşallah 30 Mayıs itibariyle de ilk kafilemizi göndereceğiz." açıklamalarında bulundu.