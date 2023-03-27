Video Haber Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması | Video
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması | Video

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması | Video

27.03.2023 | 13:06

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalar yaptı. Erbaş, "Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. Din İşleri Yüksek kurulumuzun aldığı kararda zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için de verebilirler." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de canlı yayınlanan "Sahur Vakti" programına katıldı. Başkan Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deprem gibi olağanüstü durumlarda Ramazandan öncede fitrelerin verilebileceğine ilişkin aldığı kararı hatırlatarak, depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini söyledi.

"ZEKATLAR KALICI KONUTLAR İÇİN DE VERİLEBİLİR"
Din İşleri Yüksek Kurulunun zekat konusunda da yeni açıklamaları olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu: "Müslümanlar zekatlarını genelde Ramazandan Ramazana verirler, bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular oldu; 'Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?' Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararda zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için de verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor."

ZEKAT ALABİLECEK DURUMDA OLMASI UYARISINI YAPTI
Başkan Erbaş, vatandaşların zekatlarını AFAD'ın zekat hesabına depremzedeler için yapılacak olan kalıcı konutlar için verebileceklerini, ancak bunun şartı olduğunu ifade ederek, "Konutlar yapıldığında verilecek olan kişilerin zekat alabilecek durumda olması gerekiyor. Yani afetzede olmuş olabilir ama başka gelirleri vardır, birikimleri vardır bu konuda çok dikkat etmek lazım. Bunun detaylarını tabii ki AFAD çalışacak, ona göre sistemini kuracak." diye konuştu.

FİTREDE YUKARI DOĞRU SINIR YOK
Diyanetin fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Başkan Erbaş, bu durumun zekat içinde geçerli olduğunu belirtti.

İLK HAC KAFİLESİ 30 MAYIS'TA
Başkan Erbaş, hac kuralarına kayıtlı 2 milyon 500 bin hacı adayının olduğuna dikkati çekerek,"En eski yazılanlar yeni yazılanlara göre katlanarak daha fazla kurada çıkma ihtimali elde etmiş oluyor. İnşallah 30 Mayıs itibariyle de ilk kafilemizi göndereceğiz." açıklamalarında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video 00:44
FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video 27.03.2023 | 13:36
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan fitre ve zekat açıklaması | Video 19:20
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan fitre ve zekat açıklaması | Video 27.03.2023 | 13:06
7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor? | Video 19:41
7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor? | Video 27.03.2023 | 12:44
CHP’li Müslim Sarı’dan canlı yayında tehdit: Hesaplaşacağımız kitleler var | Video 01:06
CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit: "Hesaplaşacağımız kitleler var" | Video 27.03.2023 | 12:29
CHP neden Muharrem İnce’ye çekil baskısı yapıyor? | Video 21:07
CHP neden Muharrem İnce'ye çekil baskısı yapıyor? | Video 27.03.2023 | 12:02
Bakan Akar’dan Hatay’da gündeme ilişkin açıklamalar | Video 08:10
Bakan Akar'dan Hatay'da gündeme ilişkin açıklamalar | Video 27.03.2023 | 11:06
Bakan Akar’dan sınırın sıfır noktasında gündeme ilişkin açıklamalar | Video 01:15
Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasında gündeme ilişkin açıklamalar | Video 27.03.2023 | 10:49
Altılı koalisyonun iftar yaptığı sırada bir vatandaşın alandan uzaklaştırılması tepki çekti | Video 00:14
Altılı koalisyonun iftar yaptığı sırada bir vatandaşın alandan uzaklaştırılması tepki çekti | Video 27.03.2023 | 09:49
Muharrem İnce’den eski partisi CHP’ye sert sözler: FETÖ taktiği uyguladılar | Video 02:12
Muharrem İnce'den eski partisi CHP’ye sert sözler: "FETÖ taktiği uyguladılar" | Video 27.03.2023 | 09:24
Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor | Video 03:22
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor | Video 27.03.2023 | 09:19
Başkan Erdoğan İstanbul’da depremzedelerle iftarda bir araya geldi | Video 08:53
Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi | Video 26.03.2023 | 20:41
Karamollaoğlu’ndan CHP’yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı 00:28
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı 26.03.2023 | 18:13
Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı Organik bağları var | Video 00:20
Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı "Organik bağları var" | Video 26.03.2023 | 14:54
Bakan Kurum’dan deprem sonrası konut inşaatı hakkında videolu paylaşım 00:50
Bakan Kurum'dan deprem sonrası konut inşaatı hakkında videolu paylaşım 26.03.2023 | 13:46
Bakan Murat Kurum: “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık” | Video 00:50
Bakan Murat Kurum: “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık” | Video 26.03.2023 | 12:23
Temeli atılıp bırakıldı algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi’nde çalışmalar sürüyor | Video 01:04
"Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor | Video 26.03.2023 | 11:10
CHP konteyner vermek için ’parti üyeliği’ şartı sunmuştu! Depremzede Ramazan Kala AHaber’e konuştu | Video 03:19
CHP konteyner vermek için 'parti üyeliği' şartı sunmuştu! Depremzede Ramazan Kala AHaber'e konuştu | Video 26.03.2023 | 00:32
Fransa’da Dünya Saati etkinliği | Video 03:14
Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video 26.03.2023 | 00:18
Sultanahmet Camii’nde ışıklar, depremde hayatını kaybedenler için söndürüldü | Video 02:06
Sultanahmet Camii'nde ışıklar, depremde hayatını kaybedenler için söndürüldü | Video 25.03.2023 | 23:24
İran’da doğalgaz deposunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı | Video 00:47
İran'da doğalgaz deposunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı | Video 25.03.2023 | 22:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA