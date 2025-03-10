Video Haber GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video
GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video

GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video

10.03.2025 | 12:49

ASELSAN, yeni nesil teknolojilerden biri olan yönlendirilmiş enerji silahları alanında önemli adımlar attığını duyurdu. GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, günümüzde öne çıkan asimetrik hareketli hava tehditlerini etkili şekilde imha edebiliyor. GÖKBERK, mini/mikro İHA'ları ve EYP gibi tehditleri hard kill-soft kill imha etmeyi sağlayan yakın alan hava savunma silah sistemi olarak dikkat çekiyor. Daha önce döner kanatlı ve sabitli kanatlı kamikaze İHA’lara karşı etkinliği kanıtlanan GÖKBERK, son olarak muharebe alanındaki güncel asimetrik tehditlerden olan FPV dronlara karşı da test edildi. Yürütülen test çalışmalarında, GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ASELSAN, GÖKBERK ile Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak ÇELİKKUBBE sistemi içinde görev yapacak yeni ve kritik bir ürün daha geliştiriyor. GÖKBERK, ASELSAN'ın İHTAR platformuyla lazer silahını, dağıtık mimari yerine 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip platform üzerinde buluşturuyor. TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan sistemin, önemli tüm alt bileşenleri yerli olarak geliştirildi. GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin hard kill imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla soft kill imha olanağı da sağlıyor. Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.

MİNİMUM ENERJİYLE MAKSİMUM ETKİ
Üzerinde bulunan 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sayesinde GÖKBERK, uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor. Minimum güç ile maksimum etki yaratan sistem, maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol üstlenecek olan GÖKBERK; mobil intikal yeteneği sayesinde geniş bir uygulama alanına sahip olacak. GÖKBERK'in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerinden elde edilen verilerle sistem üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video 02:21
GÖKBERK, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti | Video 10.03.2025 | 12:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye’nin bütünlüğünü savunuyoruz | Video 21:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz" | Video 09.03.2025 | 16:50
Bordo berelilerin, beyaz cehennemde hayatta kalma mücadelesi | Video 06:49
Bordo berelilerin, beyaz cehennemde hayatta kalma mücadelesi | Video 09.03.2025 | 08:34
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:32
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 08.03.2025 | 21:00
Melih Altınok | İmamoğlu’nun önü mü kesilir Yavaş’ın yolu mu açılır? 05:23
Melih Altınok | İmamoğlu’nun önü mü kesilir Yavaş’ın yolu mu açılır? 08.03.2025 | 13:59
Bercan Tutar | Avrupa’nın tek çıkış yolu Türkiye 04:08
Bercan Tutar | Avrupa'nın tek çıkış yolu Türkiye 08.03.2025 | 13:56
Mahmut Övür | Özel, 8 puan kaybettiğinin farkında mı? 04:09
Mahmut Övür | Özel, 8 puan kaybettiğinin farkında mı? 08.03.2025 | 13:55
Salih Tuna | Mucize gibi 03:43
Salih Tuna | Mucize gibi 08.03.2025 | 13:52
Esnaflarla iftar programı! Başkan Erdoğan’ndan önemli açıklamalar 21:11
Esnaflarla iftar programı! Başkan Erdoğan'ndan önemli açıklamalar 07.03.2025 | 20:37
Bakan Memişoğlu, peyzaj mimarı Ece Gürel’in kesin ölüm nedenini açıkladı | Video 00:26
Bakan Memişoğlu, peyzaj mimarı Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini açıkladı | Video 07.03.2025 | 15:32
Mahmut Övür | CHP ve İmamoğlu terörü bitirmek için ne yaptı? 04:37
Mahmut Övür | CHP ve İmamoğlu terörü bitirmek için ne yaptı? 07.03.2025 | 15:10
Nebi Miş | Gerçekliğin tam anlaşılmasının önemi 04:59
Nebi Miş | Gerçekliğin tam anlaşılmasının önemi 07.03.2025 | 15:08
Melih Altınok | Bir NATO gider bir NATO gelir 04:43
Melih Altınok | Bir NATO gider bir NATO gelir 07.03.2025 | 15:05
Dilek Güngör | Turpun büyüğü heybede! 03:47
Dilek Güngör | Turpun büyüğü heybede! 07.03.2025 | 15:03
Hilal Kaplan | Yolsuzluktan mağduriyet çıkmaz Ekrem Bey! 03:50
Hilal Kaplan | Yolsuzluktan mağduriyet çıkmaz Ekrem Bey! 07.03.2025 | 15:00
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı | Video 01:26
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı | Video 07.03.2025 | 09:32
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video 13:09
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video 07.03.2025 | 08:16
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz 20:53
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye vurgusu: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz 06.03.2025 | 20:11
Bakan Fidan’dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün 05:01
Bakan Fidan'dan net mesaj! Avrupa’nın güvenlik mimarisi Türkiye’yle mümkün 06.03.2025 | 20:04
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar! 04:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar! 06.03.2025 | 19:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY