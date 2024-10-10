Gonca Hatun ve Alaeddin Bey’in evlat acısı
‘Kuruluş Osman’ın 166. Bölümünde zorlu bir doğum süreci geçiren Gonca Hatun’un zehirlenerek bebeğini kaybetmesi ve bebeğin toprağa verilmesi bölüme damga vurdu.
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