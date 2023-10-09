Gümüşhane’de mevsimin ilk karı Kadırga Yaylası’na düştü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışına yaylada yakalanan ve şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.