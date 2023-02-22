Hasar tespitleri nasıl yapılıyor? Bakanlık bu görüntülerle cevapladı | Video

Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra hasar tespitleri nasıl yapılıyor sorusu merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yayınladığı bir video ile bu sorunun cevabını verdi.