Irak'ın Kuzeyinde Mehmetçikle bir gün... Teröristlerin girilemez dedikleri inleri yerle bir edildi! | Video

A Haber ekibinden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi. Mehmetçik’in şanlı mücadelesine tanık oldu. İşte gururlandıran o görüntüler..