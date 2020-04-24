İşte sanatçıların çocukluk halleri! Dünün çocukları bugünün ünlü sanatçıları oldu! | Video
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Ünlü oyunculuk ajansı bu kez sanatçılarının çocukluk hallerini paylaşarak 23 Nisan kutlaması yaptı izleyenler sevdikleri dizilerin yıldızlarının çocukluk hallerini tanımakta zorlandı. Dizi ve filmlerin aranılan oyuncuları, tanımakta zorlanacağımız çocukluk halleriyle videoda bir araya geldi. Aralarında Burcu Özberk'ten Nurgül Yeşilçay'a, Dilan Çiçek Deniz'den Ebru Akel, Emre Karayel, Devrim Yakut, Yağmur Tanrısevsin, Yusuf Çim, Furkan Andıç ve Yurdaer Okur'a kadar onlarca ünlü oyuncu bağlı oldukları ajansın 23 Nisan kutlama videosunda bu kez çocukluk halleriyle yer aldı.