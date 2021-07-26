İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
04:21
01:27
03:00
02:19
İngiltere, Prens Harry'nin yeni kitabını konuşuyor | Video 26.07.2021 | 17:46
02:54
06:27
Yavuz Donat | Durmak yok, yola devam 26.07.2021 | 17:01
02:27
03:00
Haşmet Babaoğlu | Foncular dayanışıyor 26.07.2021 | 16:31
01:28
07:27
00:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
02:25
06:42
02:43
02:02
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video 26.07.2021 | 09:55
04:14
Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
08:51
01:33
İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden ve yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden İsmail Ok sabah.com.tr'ye konuştu. Ok, İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıştaşlı'nın 15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halisdemir'i hedef almasına tepki gösterdi, "Benim için sürpriz değil, açıkçası hiç şaşırmadım." dedi, İYİ Parti'nin kilit noktalarına yerleştirilen isimlerin ABD bağlantısına dikkat çekti. İşte İsmail Ok'un sabah.com.tr'ye yaptığı o açıklamalar...