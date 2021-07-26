İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var! | Video

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden ve yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden İsmail Ok sabah.com.tr'ye konuştu. Ok, İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıştaşlı'nın 15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halisdemir'i hedef almasına tepki gösterdi, "Benim için sürpriz değil, açıkçası hiç şaşırmadım." dedi, İYİ Parti'nin kilit noktalarına yerleştirilen isimlerin ABD bağlantısına dikkat çekti. İşte İsmail Ok'un sabah.com.tr'ye yaptığı o açıklamalar...