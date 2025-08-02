Video Haber Jandarmadan DEAŞ terör örgütüne darbe: 26 şüpheli yakalandı | Video
Jandarmadan DEAŞ terör örgütüne darbe: 26 şüpheli yakalandı | Video

Jandarmadan DEAŞ terör örgütüne darbe: 26 şüpheli yakalandı | Video

02.08.2025 | 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 26 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" bilgilerini paylaştı.

Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.

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