Jandarmadan DEAŞ terör örgütüne darbe: 26 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık" dedi.
Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.
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