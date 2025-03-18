Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda konuştu. Katil İsrail'in Gazze'yi hedef alan alçak saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Siyonist rejim terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine de emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:16
07:33
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi 18.03.2025 | 18:28
12:26
00:48
Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video 18.03.2025 | 16:06
01:22
01:13
Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:34
16:14
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.03.2025 | 22:54
01:30
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı! 17.03.2025 | 18:13
32:55
02:10
00:31
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video 17.03.2025 | 13:55
02:43
DEM Parti – MHP görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar | Video 17.03.2025 | 12:29
07:07
Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video 16.03.2025 | 08:36
08:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.03.2025 | 21:10
02:08
Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu 15.03.2025 | 13:16
03:40
Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?. 15.03.2025 | 13:23
03:31
Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video 14.03.2025 | 10:41
00:10
05:43
00:38
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti 13.03.2025 | 21:45