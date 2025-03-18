Video Haber Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

18.03.2025 | 20:57

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda konuştu. Katil İsrail'in Gazze'yi hedef alan alçak saldırılarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Siyonist rejim terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine de emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

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