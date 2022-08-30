Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı”nda açıklamalarda bulundu.Yunanistan'ın Türkiye'nin ne dengi ne de muhatabı olmadığını ifade eden Erdoğan " F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur" diye konuştu.