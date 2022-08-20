Video Haber Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor?
Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor?

Mahmut Övür | Atatürkçüler neden siyasette tutunamıyor?

20.08.2022 | 15:09

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Mahmut Övür'ün 20.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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