Mehmet Barlas | Acaba Melinda, eşi Bill Gates’e ‘Bu saçmalıklara artık son ver’ mi dedi?
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Mehmet Barlas'ın 05.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...