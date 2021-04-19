Video Haber Mehmet Barlas | Prens Philip’in cenaze töreninde Kraliçe’nin acısı yüzüne vurmuştu

Mehmet Barlas | Prens Philip’in cenaze töreninde Kraliçe’nin acısı yüzüne vurmuştu

Mehmet Barlas | Prens Philip’in cenaze töreninde Kraliçe’nin acısı yüzüne vurmuştu
19.04.2021 | 10:09

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Mehmet Barlas'ın 19.04.2021 tarihi Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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