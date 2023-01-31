Mutabakat Metni'ni duyuran "6’lı koalisyon"dan tartışılan vaatler: Kayyum, KHK, Kanal İstanbul… | Video
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan 6'lı masanın 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıktan oluşan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' dün açıklanmıştı. "6’lı koalisyon"un duyurduğu mutabakat metninde terör örgütleri ise yer almadı.
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