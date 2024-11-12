Video Haber Şanlıurfa'da motosiklet otomobile arkadan çarptı
Şanlıurfa'da motosiklet otomobile arkadan çarptı

Şanlıurfa'da motosiklet otomobile arkadan çarptı

12.11.2024 | 20:46

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı.

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