Video Haber Servis minibüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
Servis minibüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

Servis minibüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

21.11.2023 | 21:45

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minübüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümdenkıl payı kurtuldu.

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