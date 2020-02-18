Şile Belediyesi foto safari kış etabı başlıyor!
Kasım ayında ilkini gerçekleştirilen “Dört Mevsim Şile” sloganıyla bir dizi Foto Safari etkinliğine başlayan Şile Belediyesi, etkinliğin ikincisi, dört yılda bir denk gelen 29 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. Karadeniz kıyısında bulunan, şelaleleri, ormanları, dereleri, yeşil alanları ve temiz havası sebebiyle İstanbulluların sıkça tercih ettiği Şile’de; Şile Belediyesi Foto Safari turunun kış mevsimi ayağı için heyecanlı bekleyiş başladı.
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