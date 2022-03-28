Son Dakika: Karadeniz’de ikinci mayın alarmı! İğneada’da tespit edildi… | Video

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz'e bırakılan mayınların bazıları kontrolden çıkarak Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da balıkçılar mayını fark ederken, SAS timleri başarılı bir şekilde imha etmişti. Boğaz'da çeşitli önlemler alınırken, bugün de İğneada açıklarında ikinci bir mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, hemen harekete geçildiğini ve mayının kontrol altına alındığını bildirdi.