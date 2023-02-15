"Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası ile seferberlik başladı! Esra Erol: Yan yana olarak, mücade vererek atlatacağız | Video
Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları bu akşam yardım için ortak yayında bir araya geldi. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00'de başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
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