Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı adliyede… | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı adliyede… | Video 21.07.2020 | 19:04
04:37
01:37
Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri kamerada | Video 21.07.2020 | 18:36
02:16:00
01:11
04:57
02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video 21.07.2020 | 13:26
26:04
02:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video 21.07.2020 | 12:12
00:39
01:39
03:24
00:32
00:32
01:47
01:26
00:46
19:46
02:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması | Video 20.07.2020 | 12:29
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.