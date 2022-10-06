Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 100. Bölüm Fragmanı "Bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder" | Video
Kuruluş Osman 100. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 100. Bölüm Fragmanı "Bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder" | Video

06.10.2022 | 00:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 04:01
Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
Kuruluş Osman 100. Bölüm Fragmanı Bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder | Video 00:50
Kuruluş Osman 100. Bölüm Fragmanı "Bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder" | Video 06.10.2022 | 00:37
Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 04:49
Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! Kuruluş Osman’daki “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video 05:36
Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı! Kuruluş Osman'daki “Devlet ki” marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! | Video 05.10.2022 | 23:20
ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 99. yeni bölüm fragmanı izle! | VİDEO 01:15
ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 99. yeni bölüm fragmanı izle! | VİDEO 27.09.2022 | 07:33
Kuruluş Osman 4. sezon ilk tanıtım yayınlandı! Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk kareler | Video 00:55
Kuruluş Osman 4. sezon ilk tanıtım yayınlandı! Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk kareler | Video 27.09.2022 | 07:39

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik’in yolunu açacak olan Marmara Hisarı’nın fethi!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA