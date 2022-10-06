Kuruluş Osman 100. Bölüm Fragmanı "Bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder" | Video
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Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
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Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik’in yolunu açacak olan Marmara Hisarı’nın fethi!