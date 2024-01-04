Kuruluş Osman 139. Bölüm Fragmanı yayınlandı 04.01.2024 | 14:25 atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 139. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Bu hak ile batılın savaşı. Bin yıldır var bin yıldır da olacak!" VİDEO DEVAM EDİYOR

"BU HAK İLE BATILIN SAVAŞI!"

Osman Bey, Yakup Bey'leri Karacelâsun'dan kurtarmıştır. Osman Bey, Yakup Bey'e derdinin İslâm davası olduğunu ifade eder. Yakup Bey bu çıkış karşısında ne yapacaktır?

ORHAN BEY'İN VAZİFESİ!

Karacelasun intikamını almakta kararlıdır. Osman Bey'e karşı yeni bir planı vardır. Osman Bey ise Orhan Bey'i vazifelendirir. Orhan Bey Karacelasun'u alt edebilecek midir?

GONCA'NIN DURUMU AĞIRLAŞIYOR

Gonca Hatun'un durumu iyice ağırlaşmıştır. Alaeddin, Mehmet şifayı bulmak için yola düşmüşlerdir. Bir yandan şifayı ararlarken karşılarına Haçlı askerleri çıkar. Mehmet ve Alaeddin şimdi ne yapacaktır? Yakup Bey, Gonca'nın durumundan haberdar olmuştur. Eğer ona bir şey olursa Moğol'dan da Kayı'dan da hesabını soracağını söyler.

ALAEDDİN BEY'İN ZORLU MÜCADELESİ!

Uç Pazar'da zehirlenen yaralılar bir bir ölmektedir. Alaeddin Bey şifa için denemelere devam eder. Fakat hiçbir şey kar etmez, çaresizlik içindedir. Alaeddin Bey şifayı bulabilecek midir?

ÇOCUK CERKUTAY YAŞAYACAK MI?

Cerkutay acıyla oğlunu kucaklamıştır. Ülgen Hatun da perişandır. Çocuk Cerkutay'ın minik bedeni bu zehre karşı direnebilecek midir?

YAKUP BEY'İN CERKUTAY HAMLESİ!

Yakup Bey, Cerkutay'ı Osman Bey'e karşı doldurur. Başlarına gelen bütün felaketlerin sebebi Osman Bey'dir. Yakup Bey, Cerkutay'ı doldurarak neyi hedeflemektedir? Osman Bey'e karşı nasıl bir planı vardır?

HAİN VASİLİS!

Vasilis'in hain olduğu ortaya çıkar. Vasilis ise Yakup Bey'e sığınır. Her şeyin Osman Bey'in oyunu olduğunu söyler. Yakup Bey küplere biner. Osman Bey, gayrı hesap verecektir. Vasilis'in iftirasının sonu nereye varacaktır? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır?