Kuruluş Osman 143. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 10 Ocak Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 143. Bölümünde Osman Bey, müstakil ve hür beyliğini Yenişehir’de dualarla ve şenliklerle ilan ediyor.