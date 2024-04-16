Kuruluş Osman 156. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yalnızca iki Kayı Obası değil, bütün beylikler bizimle birlenecek" | Video 16.04.2024 | 11:53 Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 156. Bölüm Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ORHAN BEY VE ELÇİM HATUN'UN DÜĞÜNÜ!

Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün telaşı hakimdir. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına karşı hamle yapacaktır.

OSMAN BEY VE YAKUP BEY YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Bunun için türlü hediyeler vermiştir. Osman Bey, Yakup Bey'e rağmen istediği biatı alabilecek midir?

UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN

Osman Bey'in topraklarında yeni düşmanlar peydah olur. Uçların görüp görebileceği en tehlikeli adamdır bu. Osman Bey'den ne istemektedir?

BALA, MALHUN VE MELİKE HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Candaroğlu İbrahim ve karısı Melike Hatun, Germiyanoğlu Yakup Bey'le birlikte düğüne gelirler. Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışır. Malhun Hatun ve Bala Hatun, Melike Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaklardır?

ALAEDDİN BEY VE AHMET BEY'İN KARŞILAŞMASI

Melike Hatun ve İbrahim Bey, Gonca Hatun'un nişanlısı olan oğulları Ahmet'le birlikte gelmişlerdir. Ahmet, Gonca'ya hediyeler takdim ederken Alaeddin Bey buna şahit olur. Alaeddin ve Ahmet arasında neler yaşanacaktır?

OSMAN BEY VE TÜRKMEN BEYLERİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Yakup Bey ve Candaroğlu İbrahim Bey'le yeni hedefleri konusunda çatışır. Eğer birlik olmazlarsa sonlarının iyi olmayacağını ifade eder. Beyler arasındaki bu gerilimin sonu nereye varacaktır?