Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 160. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mağlubiyetten korkan, zafere asla ulaşamaz!" | Video
Kuruluş Osman 160. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 160. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mağlubiyetten korkan, zafere asla ulaşamaz!" | Video

14.05.2024 | 11:52

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 160. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY'İN HEDEFİ

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir?

GONCA HATUN'UN ZOR ANLARI

Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?

BALA VE MELİKE HATUNLAR ARASINDA NELER OLACAK?

Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

ORHAN BEY, ULCAY'I ALT EDEBİLECEK Mİ?

Orhan Bey Ulcay'ın inine gitmiştir. Orhan Bey Ulcay'ı ele geçirebilecek midir?

GÜNDÜZ BEY'İN KARARI NE OLACAKTIR?

Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır?

OSMAN BEY İKİ BÜYÜK BEYE KARŞI GALİP GELEBİLECEK MİDİR?

Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?

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