Kuruluş Osman 166. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle

Kuruluş Osman 166. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı... "Komutan Lucas bu işin altından sakın ha sen çıkma. Eğer ki çıkarsan o vakit pusatımla tanış olacaksın."