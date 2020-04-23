Kuruluş Osman 18. Bölüm tamamı (22 Nisan 2020 Çarşamba) tek parça atv izle! Gerçek ortaya çıkıyor | Video
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atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 18. Son Bölüm yayınlandı! Osman Bey, mücadeleyi başlatıyor! Kuruluş Osman 18. Bölüm'de Aygün, Dündar Bey'e gerçeği sonunda söyleyecek mi? İşte Kuruluş Osman 18. Bölüm ve milyonları ekran başına kilitleyen o sahneler...
KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA (22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN