Kuruluş Osman 30. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! "Kayıların soyunu kurutmaya gelmekteymiş" | Video

Kuruluş Osman 30. yeni bölümden ikinci fragman yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran başarılı tarih dizisi Kuruluş Osman hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan bölümleri ve fragmanlarıyla nefes kesen dizinin yeni bölümünde yine aksiyon dolu sahneler izleyici ile buluşacak. Yeni bölümde 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyacak... İşte detaylar

KURULUŞ OSMAN 30. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?