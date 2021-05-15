Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm (19 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme

Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm (19 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme

Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm (19 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme
15.05.2021 | 11:21

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KURULUŞ OSMAN'IN YENİ TANITIMI BÜYÜK HEYECAN YARATTI

OSMAN BEY, UMUR BEY'İN CEZASINI KESECEK Mİ?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 19 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 59'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.

Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı.

58'inci bölümde Malhun Hatun'la evlenme kararı alan ve kız istemek üzere Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Umur Bey, Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen Nikola'dan aldığı bilgiyle Togay'ın kampını vurmaya gitmişti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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