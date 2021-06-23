Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş yeni bölümü ile bu akşam atv'de! | Video

Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş yeni bölümü ile bu akşam atv'de! | Video

Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş yeni bölümü ile bu akşam atv'de! | Video
23.06.2021 | 15:49

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"Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!" Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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