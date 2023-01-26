Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle: ‘’Nayman sizin kellelerinizden kule yapacak!’’ ATV ile Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı yayında | VİDEO 26.01.2023 | 00:36 Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle ekranı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisinin 25 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen 114. Bölümünde, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlı olan İsmihan Sultan, Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirler ve onu ölmekten beter eder. Orhan'ın akıbetinin ne olacağı izleyiciler tarafından merak konusu olur. Son bölümün hemen ardından Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle… VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin 114. bölümünde Osman Bey, Moğol Komutanı Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırır ancak Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. Son bölümün hemen ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayınlanan fragmana Osman Bey'in ''Nayman sizin kellelerinizden kule yapacak!'' sözü damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı izle ekranı