Video Kuruluş Osman Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi!
Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi!

Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi!

24.01.2024 | 23:12

‘Kuruluş Osman’ın 145. Bölümünde Osman Bey; tekfurlardan birlik, sadakat ve vergi istedi.

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