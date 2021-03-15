Video Medya atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Yeni Bölüm (16 Mart 2021 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! Hızır'dan kanlı intikam | video

atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Yeni Bölüm (16 Mart 2021 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! Hızır'dan kanlı intikam | video

atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Yeni Bölüm (16 Mart 2021 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! Hızır'dan kanlı intikam | video
15.03.2021 | 10:32

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atv'nin rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Bölüm'de neler olacak?

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı'nın intikamı ise ağır olur.

Hızır intikam için harekete geçiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM

"Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!"

Yayın Tarihi : 16 Mart 2021 / Salı

Yayın Saati : 20.00

Yapım : atv

Yönetmen : Onur Tan

Senaryo : Bahadır Özdener

Oyuncular : Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman)

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