Kasaba Doktoru 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında! "Senin artık bu hastanede çalışmanı istemiyorum"

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru 2. Bölüm 2. Fragmanıyla tam gaz devam ediyor. Ömer aşık olduğu kadının sakat kalması ihtimaliyle başa çıkmaya çalışırken Leyla’yı ameliyata alır. Hakan Hoca’nın doktorluğu herkesin şahitliğine sunulur. Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı seyircilerin takibinde. Ömer hastaneyi terk edecek mi? TRT1 Kasaba Doktoru 2. Bölüm 2. Fragmanı izle! İşte yeni bölüm fragmanı…

Başrollerini; Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Hakan Hoca liderliğindeki hastanenin vakaları ve doktorları merak uyandırıyor. Kasaba Doktoru 2. Bölüm 2. Bölüm fragmanı izle! İşte TRT1 Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı…