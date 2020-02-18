Müge Anlı canlı yayın tamamı (18 Şubat 2020 Salı) tek parça kesintisiz izle! | Video
atv'nin çok zilenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Şubat 2020 Salı canlı yayınında Müge Anlı, canlı yayına katılan genç kadını 25 yıl sonra biyolojik babasıyla kez görüştürdü. Müge Anlı,18 Şubat 2020 Salı canlı yayını başlangıcında ise 2 çocuk annesi evli kadının sevgilisi tarafında öldürüldüğünü açıkladı. Müge Anlı katilin itiraflarında 2 çocuk annesi evli kadını nasıl öldürdüğünü anlattığını da açıkladı.
MÜGE ANLI 18 ŞUBAT 2020 SALI CANLI YAYIN TAMAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI'DA ŞOK! (18 ŞUBAT 2020 SALI) EVLİ 2 ÇOCUK ANNESİ SEVGİLİSİNİ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ | VİDEO
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