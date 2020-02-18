Video Medya Müge Anlı'da şok! (18 Şubat 2020 Salı) Evli 2 çocuk annesi sevgilisini nasıl öldürdüğünü itiraf etti | Video

Müge Anlı'da şok! (18 Şubat 2020 Salı) Evli 2 çocuk annesi sevgilisini nasıl öldürdüğünü itiraf etti | Video

Müge Anlı'da şok! (18 Şubat 2020 Salı) Evli 2 çocuk annesi sevgilisini nasıl öldürdüğünü itiraf etti | Video
18.02.2020 | 10:44

Son dakika haberi... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, kayıp 2 çocuk annesi evli Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün ortaya çıktığını açıkladı. Müge Anlı, Dürsiye Sağlam'ın sevgilisinin cinayetin tüm ayrıntılarını polis sorgusunda itiraf ettiğini açıkladığı anlarda stüdyodaki konuklar şok yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

İki çocuk annesi 11 Şubat'tan beri aranıyordu!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE YASAK AŞK CİNAYETİ İTİRAFI!

"Aramızda abla - kardeş ilişkisi var" dediği kadını bıçaklayarak öldürdü!

Evli ve iki çocuk annesi Dursiye Sağlam (40), 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayboldu. Dursiye Sağlam'ın kızı Derya Sağlam ve erkek kardeşi Hüseyin Er, dün (17 Şubat Pazartesi) Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı.

Dursiye Sağlam'ın kaybının üzerinden 7 gün geçince kızı ve erkek kardeşi yayına gelerek kaybın şüpheli olduğunu iddia etti.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak için bir kafeteryada çalışan Dursiye Hanım'ın kaybolduğu gün, eski iş yerinden arkadaşı olan Ahmet'in iş çıkışında onu aldığı ve son görüştüğü kişinin Ahmet olduğu öğrenildi. Kızı Derya bu bilgi üzerine Ahmet'i aradığını söyledi. Ahmet telefonda Derya'ya "Annenle görüştüm. İşten geç çıkıyorum, beni alıp eve bırakır mısın dedi, ben de aldım. Biraz arabayla dolaştık daha sonra arabadayken telefonla birileriyle konuşup tartıştı. Eren adında bir arkadaşıyla görüşeceğini söyledi. Ben de onu evinin arka sokağında bıraktım, daha sonra merak edip aradığımda telefonu kapalıydı" dedi. Bu bilgiler üzerine canlı yayına bağlanan Ahmet "Dursiye abla, Salı günü gündüz vaktinde beni aradı, görüşmek istedi. Canı sıkkındı. 2-3 senedir birbirimizi tanıyoruz, aramızda abla kardeş ilişkisi var. Birinin gelip alacağını söyledi. Kim olduğunu bilmiyorum. Benden de bir miktar borç para aldı." Dedi. Müge Anlı'nın aranızdaki ilişki abla–kardeş ilişkisi olduğuna emin misiniz? sorusuna ise "Elbette, başka bir şey olamaz. Ben evli ve çocuk sahibi biriyim." diyerek kaybıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Yayın takip eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahmet'i gözaltına aldı ve yapılan sorguda Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettirdi. Yakın çevreleri tarafından da bilinen beraberliklerinin gerçek olduğunu söyledi. Ahmet'in itirafına göre "İlişkimizi bitirmek istedim ama Dursiye istemedi ve aramızda bir arbede çıkıtı. Bu çıkan arbede esnasında onu bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini yakarak ortadan kaldırmak istedim fakat beceremeyince Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki bir kasabanın yol kenarına attım" diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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