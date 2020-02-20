Müge Anlı'da şok üstüne şok! Stüdyo buz kesti: "Damadım bana tecavüz etti" diyen kayınvalide, zehirleyerek öldürdü... | Video

Son dakika haberi... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı'da Türkiye'yi sarsacak yeni cinayet, tecavüz ve her türlü çirkinliğin yaşandığı skandal olaylar zinciri! Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Şubat 2020 Perşembe canlı yayınında Manisalı çiftçi Sezai Harman cinayeti olayında yeni ortaya çıkan iğrenç detaylar mide bulandırdı.