Müge Anlı, esrarengiz şekilde kaybolan 3 genç kızın şok yazışmalarını canlı yayında okudu! (24 Şubat 2020 Pazartesi) | Video
Isparta'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 genç kız nerede? 3 genç kızı kim yada kimle kaçırdı? atv'nin rakipsiz çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Şubat 2020 Pazartesi canlı yayınında flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayında esrarengiz şekilde beraberce ortadan kaybolan; yaşı küçük 3 genç kızın birbirlerine gönderdikleri şoke eden mesajları okudu!
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