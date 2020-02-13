Son dakika! Müge Anlı'da 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın hakkında flaş karar! (13 Şubat 2020 Perşembe) | Video

Son dakika haberi... Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 32 yaşındaki kadın ve 48 yaşındaki şahıs hakkında flaş mahkeme kararı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Şubat 2020 Perşembe canlı yayınında 32 yaşındaki kadın ve 48 yaşındaki şahsın, 14 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili haklarındaki suçlamalardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.