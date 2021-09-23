Erman Toroğlu Cüneyt Çakır'ın tepki çeken kararını yorumladı: "Bütün maçlarına bakacağım..."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
00:43
Fenerbahçe-Giresunspor maçının oynandığı Ülker Stadyumu'nda yangın çıktı 23.09.2021 | 20:40
00:56
Serdar Ortaç özür diledi 23.09.2021 | 17:18
00:36
00:27
Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video 23.09.2021 | 12:35
00:24
01:29
10:28
00:59
Erman Toroğlu: "Galatasaray zavallı top oynadı" 22.09.2021 | 22:31
02:52
"Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş" 22.09.2021 | 14:52
02:20
03:07
Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama! Fatih Terim'in elini öptü ve... 22.09.2021 | 00:49
02:29
Murat Sancak'tan Balotelli yorumu: "Deliye, deli denmez" 22.09.2021 | 00:03
08:47
Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması 22.09.2021 | 00:09
00:56
Erman Toroğlu Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk yarısını değerlendirdi 21.09.2021 | 23:56
06:20
Burak Elmas ve Ali Koç, Voleybol Gecesi'nde bir araya geldi | Video 21.09.2021 | 09:32
01:36
Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video 21.09.2021 | 09:34
01:20
Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil" 20.09.2021 | 18:55
02:27
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım" 20.09.2021 | 17:08
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti ve rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ilginç anların yaşandığı maçta Giresunsporlu oyuncular golü kaydetti. Giresun temsilcisi bu karar sonrası hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir." dedi.