Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "Bugün harika oynadık"
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United ile karşılaşırken sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarda yer almayan takımlarda olmak. Bugün harika oynadık. Bizden üst seviyede olan bir takıma karşı” diye konuştu.
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