Video Spor Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ
Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ

02.11.2023 | 20:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam etti. A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmada Gaziantep FK ile Efeler 09 Spor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...

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