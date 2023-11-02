Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam etti. A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmada Gaziantep FK ile Efeler 09 Spor kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...