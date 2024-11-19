Video Spor GOL | Türkiye U21 1-1 Sırbistan U21
GOL | Türkiye U21 1-1 Sırbistan U21

GOL | Türkiye U21 1-1 Sırbistan U21

19.11.2024 | 23:42

Türkiye, Mustafa Hekimoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Sırbistan karşısında skoru 1-1'e getirdi.

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