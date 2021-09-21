Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST katılımcılarını eşi ve kızıyla birlikte selamladı | Video
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST katılımcılarını, eşi Sümeyye Erdoğan ve kızları Canan Aybüke Bayraktar ile birlikte selamladı.