Video Türkiye 20 bin kişiye istihdam sağlayacak TOGG yerli otomobil fabrikasında son durum | Video
20 bin kişiye istihdam sağlayacak TOGG yerli otomobil fabrikasında son durum | Video

20 bin kişiye istihdam sağlayacak TOGG yerli otomobil fabrikasında son durum | Video

04.10.2021 | 13:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

20 bin kişiye istihdam sağlayacak TOGG yerli otomobil fabrikasında son durum | Video 01:46
20 bin kişiye istihdam sağlayacak TOGG yerli otomobil fabrikasında son durum | Video 04.10.2021 | 13:34
Hava Durumu 04-10-2021 01:30
Hava Durumu 04-10-2021 04.10.2021 | 08:00
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94’ü tamamlandı | Video 03:34
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video 03.10.2021 | 10:42
Hava Durumu 03-10-2021 01:30
Hava Durumu 03-10-2021 03.10.2021 | 08:00
İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor 00:20
İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor 03.10.2021 | 01:32
İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı! Devamı yarın 00:02
İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı! "Devamı yarın" 03.10.2021 | 00:14
Başkan Erdoğan’dan İslamofobi mesajı 02:58
Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı 02.10.2021 | 20:48
Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı 01:26
Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı 02.10.2021 | 18:10
Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB’nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret 01:04
Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret 02.10.2021 | 16:15
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Terör örgütü PKK’ya katılım 5 binden 39’a indi 00:43
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Terör örgütü PKK'ya katılım 5 binden 39'a indi 02.10.2021 | 16:11
Başkan Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları toplantısına telefonla katıldı 02:20
Başkan Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları toplantısına telefonla katıldı 02.10.2021 | 15:47
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze namazına katıldı 14:50
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazına katıldı 02.10.2021 | 13:34
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze namazına katılacak 02:08
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazına katılacak 02.10.2021 | 11:04
Hava Durumu 02-10-2021 01:30
Hava Durumu 02-10-2021 02.10.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı hakkında açıklama 01:42
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı hakkında açıklama 01.10.2021 | 11:01
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk’ü anlattı... 03:45
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı... 01.10.2021 | 10:33
SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk’ü anlattı 06:01
SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı 01.10.2021 | 10:28
Hava Durumu 01-10-2021 01:30
Hava Durumu 01-10-2021 01.10.2021 | 08:00
Hava Durumu 30-09-2021 01:30
Hava Durumu 30-09-2021 30.09.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de bir araya geldi 05:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02

Türkiye’nin neredeyse bir asırlık hayalini gerçekleştirdiği Bursa Gemlik TOGG Yerli Otomobil Fabrikası inşaatını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımına şahitlik etmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milletvekili Ahmet Kılıç, dev eserin Türk gençliğinin en önemli ilham kaynağı, en güçlü umudu olduğunu söyledi. Devrim ile yolda kalan Türkiye'nin 60 yıllık hayâlinin gerçekleşeceği Bursa Gemlik TOGG Yerli Otomobil Fabrikası'nı ziyaret eden 35 yaşındaki genç Milletvekili Ahmet Kılıç, pandemi ve olağan şartlara rağmen Türkiye'nin tarihî dev yatırımın inanılmaz bir hızla yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilk yerli ve millî elektrikli otomobili TOGG'un temellerinin atıldığı Bursa Gemlik Fabrikasında boya, gövde, montaj, enerji ve arıtma tesisi ile giriş binasının hızlı şekilde tamamlandığını belirterek, 2022 yılında ilk otomobilin banttan inecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Dev yatırımın Bursa'da ilk olarak yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını hatırlatan Ahmet Kılıç, orta ve uzun vadede yan sanayii ile birlikte 20 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

İçerisinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksi ile Türkiye'nin çıtayı çok çok yükseklere taşıdığına dikkat çeken Ahmet Kılıç, dünyanın gözünün üzerinde olduğu dev yatırımın arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılık, cesaret ve mücadelesinin eseri olduğunu belirtti.
Milletvekili Ahmet Kılıç, dev yatırımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve yenilikçi ülke vizyonunun en önemli sembollerinden olmasının yanı sıra genç kuşaklara büyük ilham kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA