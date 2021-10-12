Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz

Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz

12.10.2021 | 15:07

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Afganistan' konusuna vurgu yaparak, "Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz." dedi. Erdoğan, G-20'de Afganistan için bir çalışma grubu önerdi, "Başkanlığına da talibiz" ifadelerini kullandı.

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