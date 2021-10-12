Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz

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9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
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Hava Durumu 12-10-2021 12.10.2021 | 08:00
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Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki 11.10.2021 | 15:41
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 11.10.2021 | 15:35
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Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 11.10.2021 | 10:15
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Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 10.10.2021 | 13:43
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Hava Durumu 10-10-2021 10.10.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Afganistan' konusuna vurgu yaparak, "Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz." dedi. Erdoğan, G-20'de Afganistan için bir çalışma grubu önerdi, "Başkanlığına da talibiz" ifadelerini kullandı.