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OTOMATİK OYNAT
00:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı 11.10.2021 | 15:35
18:53
21:14
00:22
Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız! 11.10.2021 | 10:15
01:30
Hava Durumu 11-10-2021 11.10.2021 | 08:00
00:23
02:40
Drone avcısı 'Fedai' ilk uçuşa hazırlanıyor | Video 10.10.2021 | 13:43
01:30
Hava Durumu 10-10-2021 10.10.2021 | 08:00
02:06
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
16:11
28:36
01:32
03:31
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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 09.10.2021 | 09:15
01:30
Hava Durumu 09-10-2021 09.10.2021 | 08:00
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MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatından görüntüler paylaştı | Video 08.10.2021 | 14:01
01:30
Hava Durumu 08-10-2021 08.10.2021 | 08:00
00:23
Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı 07.10.2021 | 23:45