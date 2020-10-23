Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı
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Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifininin vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.